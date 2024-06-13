Алискеров: «Надо отдать должное Порье, но Махачев проделал хорошую работу»

Российский боец UFC Икрам Алискеров прокомментировал победу своего соотечественника Ислама Махачева над американцем Дастином Порье в титульном поединке.

«Повлияла ли на Махачева стафилококковая инфекция? Если не пить антибиотики, то недельный перерыв, наоборот, мог пойти на пользу. Это мое мнение. Если ты не даешь отдых организму, то организм сам начинает его искать. Начинаешь болеть, устаешь. Ислам в хорошем темпе дрался все раунды. Надо отдать должное Порье, он хорошо был подготовлен. Махачев проделал хорошую работу», — цитирует Алискерова MMA.Metaratings.ru.

В главном событии турнира UFC 302 в Нью-Джерси (США) Махачев досрочно победил Порье, применив удушающий прием в пятом раунде. 32-летний уроженец Дагестана успешно провел третью защиту титула в легком весе.