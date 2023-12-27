Шон О'Мэлли призывает устроить бой между Конором и Оливейрой

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) считает, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) должен подраться против экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры (34-9), а не против Майкла Чендлера (23-8).

«Мне был бы интересен реванш Махачева и Оливейры, даже с учетом того, что Ислам нокаутировал его, а потом добил, мне все равно был бы интересен этот бой. Я бы с удовольствием посмотрел второй бой. Я видел в интернете, что может состояться бой Чарльза Оливейры и Конора Макгрегора, а не Конора с Майклом Чендлером. Я за этот бой! Этот бой мне нравится больше. Конор против Чендлера, не поймите меня неправильно, — это чертовски классный бой, но если бы я выбирал, я бы сделал бой Конора против Чарльза», — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

Макгрегор и Чендлер были наставниками на The Ultimate Fighter 31. Бойцы могут провести поединок на UFC 300 в апреле.