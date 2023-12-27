Шавкат Рахмонов: «Буду готов драться в мае или июне 2024-го»

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) рассказал, что следующий поединок может провести в мае-июне следующего года. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

— Тебе сейчас надо будет восстанавливаться, будут какие-то процедуры... Возвращение в ближайшие полгода или позже?

— Посмотрим, не знаю. Где-то, наверное, летом. В мае, в июне буду готов драться.

— Тебе главное, чтобы нога себя нормально чувствовала?

— Да, чтобы самочувствие было хорошее. Надо отдохнуть, я очень много готовился на этот бой [со Стивеном Томпсоном].

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.