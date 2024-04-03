Брэндон Шауб о бое Чимаева и Уиттакера: «Однозначно ставьте на Уиттакера»

Экс-боец UFC, а ныне ведущий подкастов Брэндон Шауб (10-5) уверен, что третий номер рейтинга в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) — фаворит в поединке с 11-м номером рейтинга Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Я большой поклонник Хамзата. В то же время Роберт Уиттакер — худший соперник для Хамата, особенно если речь идет о пяти раундах, — сказал Шауб на подкасте The Schaub Show. — И я бы предположил, что Уиттакер — андердог. Однозначно ставьте на Роберта Уиттакера. Может ли Хамзат победить? Безусловно, но для Хамзата это серьезный скачок в плане уровня его оппонентов. Даже в бою с полусредневесом Камару Усманом у Хамзата были проблемы с выносливостью, а если бы тот бой длился пять раундов? Теперь ему предстоит бой с природным средневесом, одним из лучших в истории. Уиттакер проиграл только Адесанье и дю Плесси. Все».

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.