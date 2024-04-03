Дю Плесси подтвердил, что UFC хочет сделать ему бой против Адесаньи на UFC 305

Действующий чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) намекнул, что руководство лиги хочет организовать ему бой против экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи (24-3) в Австралии.

«Похоже, кто-то хочет еще одного избиения в Австралии. Я за, но я бы тоже не хотел драться с королем Африки на родной земле. И снова тебе помогают», — написал южноафриканец в соцсетях.

UFC 305 состоится 18 августа на RAC Arena в Перте, Австралия.