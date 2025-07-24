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24 июля 2025, 09:50

Шара Буллет назвал лучшего бойца в истории UFC

Руслан Минаев

Российский боец Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, принял участие в блиц-опросе на пресс-конференции перед турниром UFC on ABC 9 в Абу-Даби.

«Лучший боец UFC на данный момент? Ислам Махачев. Лучший город для проведения боев? Лос-Анджелес. Лучший российский боец в истории UFC? Хабиб Нурмагомедов. Лучший нокаут в истории UFC? В бою Дэна Хендерсона и Маурисио Руа. Величайший боец в истории UFC? Джон Джонс», — цитирует Магомедова TNT Sports.

На турнире UFC в Абу-Даби Шара Буллет проведет бой с канадцем Марком-Андре Баррио. UFC on ABC 9 состоится 26 июля.

Никита Крылов, Петр Ян, Шара Буллет и&nbsp;Саид Нурмагомедов.Турнир UFC в ОАЭ 26 июля: дата, кард боев, где смотреть трансляцию

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Джон Джонс
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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