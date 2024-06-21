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Сегодня, 23:30

Сергей Павлович — Александр Волков: время начала и где смотреть бой UFC 22 июня

Бой Павлович — Волков пройдет на турнире UFC on ABC 6 22 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Александр Волков.
Александр Волков.
Фото Global Look Press

Российские тяжеловесы Александр Волков и Сергей Павлович подерутся в соглавном событии турнира UFC on ABC 6 22 июня. Их поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории «Kingdom Arena» начнется в 23.30 по московскому времени.

Смотреть бой UFC on ABC 6 Павлович — Волков можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. В прямом эфире поединок также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя Павлович — Волков и всего вечера смешанных единоборств в Саудовской Аравии.

На счету 32-летнего Павловича в смешанных единоборств на профессиональном уровне — 18 побед и два поражения. Россиянин занимает третье место в рейтинге бойцов тяжелого веса UFC. У 35-летнего Волкова в ММА — 37 побед и 10 поражений. Он располагается на пятой строчке в рейтинге тяжеловесов UFC.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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