Харитонов: «Павлович выглядел беспомощным в бою с Волковым»

Российский тяжеловес Сергей Харитонов прокомментировал победу Александра Волкова над Сергеем Павловичем на UFC on ABC 6.

«Ничего нового. Еще до боя я говорил, что если поединок затянется, Волков выйдет победителем. Так и случилось. Саша работал в своем стиле, Сергей выглядел беспомощным. У него был шанс только на первых минутах. Потом Волков делал спокойно одно и то же», — цитирует Харитонова MMA.Metaratings.ru.

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.