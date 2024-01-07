Олейник не включил действующих бойцов UFC в топ лучших грепплеров в истории

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, кого включил бы из действующих бойцов UFC в тяжелом весе в число лучших грепплеров в истории.

«Мне кажется, с уходом Олейника таких не осталось. Возможно, вы кого-то назовете.

Жаилтон Алмейда? Он скорее борец, который пытается удерживать оппонентов на земле. Я же говорю о намерении проводить болевые и удушающие. Алмейда неплох, но в плане завершения это спортсмен не уровня того же Фабрисио Вердума», — заявил боец RT.