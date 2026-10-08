Ян может перейти в полулегкий вес, но не хочет драться с Волкановски

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян заявил, что в будущем может рассмотреть переход в полулегкий дивизион. При этом россиянин дал понять, что не хотел бы встречаться в октагоне с действующим чемпионом этой категории Александром Волкановски, которого считает своим другом. Об этом Ян рассказал в интервью Full Violence.

Тема возникла в разговоре о возможном переходе бойцов между весовыми категориями. Ян отметил, что при определенном развитии событий и сам мог бы подняться выше, однако наличие Волкановски среди лидеров дивизиона делает такой вариант для него менее привлекательным.

Сейчас главный спортивный приоритет россиянина связан с защитой собственного титула. 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби Ян должен провести третий бой с Мерабом Двалишвили. В декабре 2025 года россиянин вернул пояс, победив грузинского бойца единогласным решением судей.

На том же турнире в Абу-Даби Волкановски должен защищать титул в полулегком весе в поединке с непобежденным Мовсаром Евлоевым. Таким образом, возможная ситуация в дивизионе до 66 кг может измениться уже после UFC 333.

Ян имеет профессиональный рекорд 20 побед и 5 поражений. Пока его слова о смене категории носят характер возможного плана на будущее: конкретного решения о переходе из легчайшего веса спортсмен не объявлял.