Сехудо объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо завершил профессиональную карьеру.

7 ноября 38-летний американец единогласным решением судей проиграл соотечественнику Пэйтону Талботту на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. Это поражение стало для Сехудо четвертым подряд.

Всего на счету Сехудо 16 побед и 6 поражений в профессиональных ММА. Он был чемпионом UFC в в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях

Американец уже объявлял о завершении карьеры в 2020 году, после чего вернулся в спорт в 2023-м, но не сумел одержать ни одной победы.