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Сегодня, 09:48

Сауль Альварес рассказал, когда завершит карьеру

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) считает, что максимум через пять лет он оставит профессиональный бокс.

«Я думаю, что у меня в запасе еще как минимум четыре года, а может быть, и пять. Я занимаюсь профессиональным боксом с 15 лет. Это почти 18 лет профессиональных боев. Я всегда говорил, что уйду в 36 или 37 лет, примерно в этом возрасте. Этого должно быть более чем достаточно, ведь столько лет я занимался боксом. К тому времени я многого добьюсь, и тогда смогу наслаждаться жизнью с семьей и всем остальным», — сказал Альварес в интервью The Breakfast Club.

Альварес и абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США. После боя, вне зависимости от результата, Чарло будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет обязательному претенденту Тиму Цзю (23-0).

Сауль Альварес
ММА
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