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Сарнавский считает, что Умар Нурмагомедов был бы фаворитом в поединке с Двалишвили

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Чемпион Fight Nights Александр Сарнавский считает, что Умар Нурмагомедов будет фаворитом в потенциальном бою с Мерабом Двалишвили.

15 сентября на турнире UFC 306 Двалишвили победил Шона О'Мэлли и стал новым чемпионом UFC.

«Думаю, Умар без проблем справится с Двалишвили. У него лучше борьба, а в ударке он потехничнее. У него большая любительская база. Я бы дал 90 на 10 в пользу Умара. Думаю, он спокойно заберет этот бой», — цитирует Сарнавского «РБ Спорт».

На счету Двалишвили 18 побед и 4 поражения. Он выиграл 11 боев подряд.

Показатель Умара Нурмагомедова — 18-0, он выиграл в UFC шесть боев подряд. В последнем бою 3 августа этого года Нурмагомедов победил единогласным решением судей Кори Сэндхагена. На данный момент Умар занимает второе место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

Источник: РБ Спорт
Александр Сарнавский
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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