Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:11

Билеты на UFC 306 бьют рекорды. Самые дешевые продаются за 260 тысяч рублей

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

29 июля 2024 года на сайте Ticketmaster началась предварительная продажа билетов на мероприятие Noche UFC. Стоимость билетов на стоячие места на арене Sphere составит от 3 000 (260 тыс. рублей) до 12 000 долларов (1 млн рублей). Вместимость площадки — около 20 000 зрителей.

Ранее Sphere использовалась для проведения концертов и развлекательных мероприятий, поэтому спортивное событие будет выглядеть для UFC совершенно иначе.

На турнире состоится всего 10 боев, а возглавит кард бой между чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (17-1) и первым номером рейтинга в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (17-4). Турнир UFC 306 состоится 14 сентября.

UFC
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Польская каноистка заявила, что допинг попал в организм во время лечения собаки
Знаменосцу сборной Израиля на Олимпиаде-2024 угрожают убийством
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тагир Уланбеков: «Не понимаю, почему уволили Мокаева»

Эдвардс: «В моей жизни были и более сложные периоды, чем этот»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости