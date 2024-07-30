Билеты на UFC 306 бьют рекорды. Самые дешевые продаются за 260 тысяч рублей

29 июля 2024 года на сайте Ticketmaster началась предварительная продажа билетов на мероприятие Noche UFC. Стоимость билетов на стоячие места на арене Sphere составит от 3 000 (260 тыс. рублей) до 12 000 долларов (1 млн рублей). Вместимость площадки — около 20 000 зрителей.

Ранее Sphere использовалась для проведения концертов и развлекательных мероприятий, поэтому спортивное событие будет выглядеть для UFC совершенно иначе.

На турнире состоится всего 10 боев, а возглавит кард бой между чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (17-1) и первым номером рейтинга в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (17-4). Турнир UFC 306 состоится 14 сентября.