Тагир Уланбеков: «Не понимаю, почему уволили Мокаева»

13-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков (15-2) в интервью «СЭ» заявил, что был удивлен тем, что лига не стала подписывать контракт с Мухаммадом Мокаевым (13-0).

«Не понимаю, почему уволили Мокаева. У него семь побед подряд, четыре досрочки в UFC, непобежденный, молодой, шоу проводил, мне непонятно, из-за чего его уволили», — сказал Уланбеков.

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.