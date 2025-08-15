Хамзат Чимаев против Дрикуса дю Плесси: дата и время начала боя, где смотреть трансляцию UFC 319

Хамзат Чимаев проведет бой с Дрикусом дю Плесси на UFC 319

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев и южноафриканец Дрикус дю Плесси проведут титульный бой в среднем весе на турнире UFC 319 утром в воскресенье, 17 августа (по московскому времени). Поединок является главным событием вечера в спортивном комплексе «Юнайтед-центр» в Чикаго (штат Иллинойс, США).

ММА UFC: Дю Плесси — Чимаев

Ориентировочное время начала поединка Чимаев vs дю Плесси — 7.00 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).

Где смотреть бой Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси на UFC 319

Бой Чимаева и дю Плесси, как и другие поединки главного карда UFC 319, показывают официальное приложение UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 319. Отслеживать результаты турнира UFC в США 17 августа можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

Статистика перед боем Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси

на UFC 319

Хамзату Чимаеву 31 год. Его рекорд в профессиональных ММА — 14 побед и 0 поражения.

31-летний дю Плесси на профессиональном уровне одержал 23 победы и потерпел 2 поражения.