Вячеслав Борщев против Матеуса Камильо: дата и время начала боя UFC 322

Российский боец Вячеслав Борщев проведет бой в легком весе против бразильца Матеуса Камильо на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало боя Борщев vs Камильо — в 2.00 по московскому времени после старта ранних прелимов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. За результатами вечера в Нью-Йорке можно следить в разделе UFC и в матч-центре ММА нашего сайта.

В полном объеме турнир покажут платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (все эти варианты — на платной основе).

33-летний Борщев в ММА одержал 8 побед, потерпел 6 поражений и один поединок завершился вничью. На счету 24-летнего Камильо — профессиональный рекорд 9-3.