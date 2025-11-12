Бокс/ММА
12 ноября, 12:00

Вячеслав Борщев против Матеуса Камильо: дата и время начала боя UFC 322

Вячеслав Борщев проведет бой против Матеуса Камильо на UFC 322 15 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вячеслав Борщев.
Фото Global Look Press

Российский боец Вячеслав Борщев проведет бой в легком весе против бразильца Матеуса Камильо на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало боя Борщев vs Камильо — в 2.00 по московскому времени после старта ранних прелимов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. За результатами вечера в Нью-Йорке можно следить в разделе UFC и в матч-центре ММА нашего сайта.

В полном объеме турнир покажут платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (все эти варианты — на платной основе).

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

33-летний Борщев в ММА одержал 8 побед, потерпел 6 поражений и один поединок завершился вничью. На счету 24-летнего Камильо — профессиональный рекорд 9-3.

Вячеслав Борщев
