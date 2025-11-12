Салихов — о поражении в поединке с Медичем: «Это был очень неудачный бой, в котором все пошло не так с самого начала»
Российский боец Муслим Салихов прокомментировал свое поражение в поединке с сербом Урошем Медичем на турнире UFC Fight Night 264 в Лас-Вегасе.
Бой в полусреднем весе завершился в первом раунде — техническим нокаутом.
«Все, что не убивает, делает нас сильнее. Благодарю всех за поддержку, это был очень неудачный бой, в котором все пошло не так с самого начала, но это спорт, так иногда случается», — написал 41-летний спортсмен в соцсети.
Салихов потерпел шестое поражение в карьере при 22 победах.
