Салихов — о поражении в поединке с Медичем: «Это был очень неудачный бой, в котором все пошло не так с самого начала»

Российский боец Муслим Салихов прокомментировал свое поражение в поединке с сербом Урошем Медичем на турнире UFC Fight Night 264 в Лас-Вегасе.

Бой в полусреднем весе завершился в первом раунде — техническим нокаутом.

«Все, что не убивает, делает нас сильнее. Благодарю всех за поддержку, это был очень неудачный бой, в котором все пошло не так с самого начала, но это спорт, так иногда случается», — написал 41-летний спортсмен в соцсети.

Салихов потерпел шестое поражение в карьере при 22 победах.