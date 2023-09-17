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Сегодня, 08:55

Роман Копылов получил денежный бонус за победу на UFC Fight Night 227

Давид Хачатрян
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32-летний российский средневес Роман Копылов (11-2) получил дополнительные 50 тысяч долларов в качестве «Выступления вечера» по итогам турнира UFC Fight Night 227, в котором он нокаутировал американца Джоша Фремда (11-5) во втором раунде.

Также бонусы за «Выступления вечера» получили Рауль Росас (8-1), Даниэль Зельхубер (14-1), Лупита Годинес (11-3) и Чарли Кэмпбелл (8-2). Все бойцы победили своих оппонентов досрочно.

Турнир UFC Fight Night 227 состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе, США.

Роман Копылов
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