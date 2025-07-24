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24 июля 2025, 01:20

Хамзат Чимаев: дата следующего боя в UFC и кто соперник

Хамзат Чимаев проведет титульный поединок против Дрикуса дю Плесси на UFC 319 17 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хамзат Чимаев.
Фото AFP

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев проведет титульный поединок в среднем весе против южноафриканца Дрикуса дю Плесси на UFC 319 в ночь с 16 на 17 августа. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Юнайтед-центр» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Бой Чимаев — дю Плесси начнется около 7.00 по московскому времени.

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

ММА UFC: Дю Плесси — Чимаев

У 31-летнего Чимаева в профессиональной карьере 14 боев, все завершились победами. Последний бой Хамзат провел 26 октября 2024 года на UFC 309. Тогда россиянин победил Роберта Уиттакера в 1-м раунде сабмишном (залом шеи).

31-летний дю Плесси в ММА провел 25 боев, в которых одержал 22 побед и потерпел 2 поражения. В предыдущий раз он выходил в октагон 8 февраля 2025-го на UFC 312. Тогда Дрикус победил Шона Стрикленда единогласным решением судей.

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Дрикус Дю Плесси
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