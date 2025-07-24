Хамзат Чимаев: дата следующего боя в UFC и кто соперник

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев проведет титульный поединок в среднем весе против южноафриканца Дрикуса дю Плесси на UFC 319 в ночь с 16 на 17 августа. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Юнайтед-центр» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Бой Чимаев — дю Плесси начнется около 7.00 по московскому времени.

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ММА UFC: Дю Плесси — Чимаев

У 31-летнего Чимаева в профессиональной карьере 14 боев, все завершились победами. Последний бой Хамзат провел 26 октября 2024 года на UFC 309. Тогда россиянин победил Роберта Уиттакера в 1-м раунде сабмишном (залом шеи).

31-летний дю Плесси в ММА провел 25 боев, в которых одержал 22 побед и потерпел 2 поражения. В предыдущий раз он выходил в октагон 8 февраля 2025-го на UFC 312. Тогда Дрикус победил Шона Стрикленда единогласным решением судей.