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25 июля 2025, 23:30

Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер: время начала боя UFC и где смотреть трансляцию

Роберт Уиттакер и Рейнир де Риддер проведут поединок на UFC on ABC 9 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роберт Уиттакер.
Фото Global Look Press

Австралийский боец Роберт Уиттакер и голландец Ренье де Риддер проведут поединок в среднем весе на UFC on ABC 9 в субботу, 26 июля. Вечер ММА состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало главного боя ориентировочно в 00.00 по московскому времени.

ММА UFC: Уиттакер — де Риддер

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

Турнир UFC on ABC 9 в полном объеме покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Основной кард можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по платной подписке). Трансляция начнется в 21.00 мск.

34-летний Уиттакер в ММА одержал 26 побед и потерпел восемь поражений. 34-летний Риддер в профессиональной карьере имеет 19 побед и два поражения.

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Ренье де Риддер
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