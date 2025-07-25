Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер: время начала боя UFC и где смотреть трансляцию

Австралийский боец Роберт Уиттакер и голландец Ренье де Риддер проведут поединок в среднем весе на UFC on ABC 9 в субботу, 26 июля. Вечер ММА состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало главного боя ориентировочно в 00.00 по московскому времени.

ММА UFC: Уиттакер — де Риддер

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

Турнир UFC on ABC 9 в полном объеме покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Основной кард можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по платной подписке). Трансляция начнется в 21.00 мск.

34-летний Уиттакер в ММА одержал 26 побед и потерпел восемь поражений. 34-летний Риддер в профессиональной карьере имеет 19 побед и два поражения.