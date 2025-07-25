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25 июля 2025, 21:30

Петр Ян — Маркус Макги: время начала боя UFC и где смотреть трансляцию

Петр Ян проведет поединок против Маркуса Макги на UFC on ABC 9 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Петр Ян.
Фото Global Look Press

Россиянин Петр Ян проведет поединок в легчайшем весе против американского бойца Маркуса Макги на турнире UFC on ABC 9 в субботу, 26 июля. Вечер ММА состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало боя Ян — Макги — ориентировочно в 23.45 по московскому времени.

ММА UFC: Ян — Макги

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

Турнир UFC on ABC 9 в полном объеме покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Основной кард можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» ( по платной подписке). Трансляция начнется в 21.00 мск.

32-летний Ян в профессиональной карьере провел 23 боя, в которых одержал 18 побед и потерпел пять поражений. На счету 35-летнего Макги в смешанных единоборствах — десять побед и одно поражение.

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