Турнир UFC в ОАЭ: трансляция начнется в 19.00 мск

Турнир UFC on ABC 9 состоится в субботу, 26 июля. Вечер ММА пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начнется шоу с предварительного карда в 19.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 22.00 мск.

Возглавит вечер бой Роберта Уиттакера (26-8) — Ранье де Риддера (19-2). Также в октагон выйдут пять российских бойцов: Петр Ян (18-5) против Маркуса Макги (10-1), Шарабутдин Магомедов (15-1) против Марка-Андре Барио (17-9), Никита Крылов (30-10) против Богдана Гуськова (17-3), Саид Нурмагомедов (18-4) против Брайса Митчелла (17-3), Муслим Салихов (21-5) против Карлоса Леала (20-6).

В полном объеме турнир покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец». В эфире с 19.00 мск. Основной кард можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (по платной подписке). Трансляция начнется в 21.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.