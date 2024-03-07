Роберт Уиттакер объяснил, почему ставит на О'Мэлли в реванше с Верой

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) считает, что Марлону Вере (23-8) будет очень тяжело переиграть чемпиона легчайшего веса Шона О’Мэлли (17-1).

«Очень сложно предугадать победителя. Но если бы я делал ставки, то отдал бы предпочтение Шону О’Мэлли, потому что он умеет попадать точно в подбородок. У него безупречный тайминг и точность ударов, он вырубает соперников. Его очень сложно раскусить, потому что он двигается, меняет стойки, а его дистанция практически идеальна.

Но если О’Мэлли не попадет и не будет контролировать дистанцию, то для него это будет долгий бой. Вера — воин, он будет готов драться изо всех сил», — сказал Уиттакер на MMArcade podcast.

О’Мэлли и Вера подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.