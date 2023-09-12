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Роберт Уиттакер назвал причину поражения Адесаньи в бою со Стриклендом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) высоко оценил выступление нового чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда (28-5) в бою против экс-чемпиона Исраэля Адесаньи (24-3).

«У Стрикленда был ответ на каждый удар Иззи, — сказал Уиттакер в своем подкасте MMArcade. — На каждую сильную сторону Иззи у Стрикланда был ответ. Он отлично перемещался по клетке, он находился на той дистанции, где удары ног Иззи не были опасны. Его защита была на высоте.
Стрикленд был терпелив, он постоянно держал Иззи на прицеле, что отнимало у него [Адесаньи] силы. И он просто продолжал действовать с первой до 25-й минуты боя. Честно говоря, это было отличное выступление Стрикленда.
Я вижу, что многие говорят о том, что Иззи выглядел не в своей тарелке. Я не думаю, что у него был неудачный вечер. Он выглядел не в своей тарелке, потому что Шон выключил его из игры. Иззи не давали пространства для выполнения его хитрых ударов. Ему не дали ни единого шанса. Шон стоял перед ним с самого начала боя».

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Исраэль Адесанья
Роберт Уиттакер
Шон Стрикленд
UFC
ММА
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