Рэпер Гуди победил в главном бою турнира БЕТСИТИ Fight Nights «Все против медиафутбола»

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся турнир БЕТСИТИ Fight Nights «Все против медиафутбола». В нем приняли участие блогеры, спортсмены, музыканты, которые сразились против игроков MFL.

Это уже второй подобный турнир, организованный БЕТСИТИ Fight Nights. Поединки проводились по правилам кикбоксинга. На один вечер ринг стал ареной главного вопроса: кто сильнее — медиафутбол или вся индустрия спорта и развлечений?

Кард состоял из семи боев, а победителей награждали легенды российского спорта: Роман Павлюченко, Егор Титов, Илья Ковальчук.

Рэпер GOODY и Федор Кудряшов.

Кульминацией турнира стал поединок бывшего игрока сборной России Федора Кудряшова и рэпера Гуди. Победу одержал музыкант, который во втором раунде хай-киком отправил в нокаут футболиста 2Drots.

Гуди уже выступал на прошлом медиафутбольном турнире БЕТСИТИ Fight Nights и получил награду «БЕТСИТИ Украшение вечера» за поединок с экс-директором медиафутбольной команды «Чисто Питер» Ильей Балакиревым.

Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights 136 состоится 24 апреля в Ростове-на-Дону. В главном бою сразятся Фаниль Рафиков и Андрей Гончаров.