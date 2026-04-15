Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

15 апреля, 16:30

Рэпер Гуди победил в главном бою турнира БЕТСИТИ Fight Nights «Все против медиафутбола»

Рэпер GOODY и Федор Кудряшов.
Рэпер GOODY и Федор Кудряшов.
1/2

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся турнир БЕТСИТИ Fight Nights «Все против медиафутбола». В нем приняли участие блогеры, спортсмены, музыканты, которые сразились против игроков MFL.

Это уже второй подобный турнир, организованный БЕТСИТИ Fight Nights. Поединки проводились по правилам кикбоксинга. На один вечер ринг стал ареной главного вопроса: кто сильнее — медиафутбол или вся индустрия спорта и развлечений?

Кард состоял из семи боев, а победителей награждали легенды российского спорта: Роман Павлюченко, Егор Титов, Илья Ковальчук.

Рэпер GOODY и Федор Кудряшов.

Кульминацией турнира стал поединок бывшего игрока сборной России Федора Кудряшова и рэпера Гуди. Победу одержал музыкант, который во втором раунде хай-киком отправил в нокаут футболиста 2Drots.

Гуди уже выступал на прошлом медиафутбольном турнире БЕТСИТИ Fight Nights и получил награду «БЕТСИТИ Украшение вечера» за поединок с экс-директором медиафутбольной команды «Чисто Питер» Ильей Балакиревым.

Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights 136 состоится 24 апреля в Ростове-на-Дону. В главном бою сразятся Фаниль Рафиков и Андрей Гончаров.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Капитан «Спартака» Зобнин развелся с супругой Раминой после 14 лет брака
Госдума приняла закон о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года
Россельхознадзор ограничит импорт фруктов и овощей от пяти компаний Узбекистана
Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае в ноябре
«Будут до последнего давить, чтобы русских на международных турнирах не было». Большунов — о снятии санкций от МОК, позиции FIS, норвежцах и своей мотивации
Германия не пустила россиян на Европейские юношеские игры глухих
Популярное видео
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC Fight Night Бернс — Мэлотт: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

Улберг потерял чемпионский пояс UFC
Новости
RSS RSS
Все новости