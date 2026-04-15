UFC Fight Night Бернс — Мэлотт: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night с главным боем Бернс vs. Мэлотт пройдет в Виннипеге 19 апреля

Турнир UFC Fight Night 273 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 марта. Шоу пройдет в Виннипеге (Канада) в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр».

Время начала боев турнира UFC Fight Night Бернс — Мэлотт

Вечер MMA начнется с боев предварительного карда в 0.00 по московскому времени, главный кард — в 3.00.

Кард боев турнира UFC Fight Night Бернс — Мэлотт

Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бернсом и канадцем Майком Мэлоттом. В соглавном поединке в легчайшем весе сойдутся канадец Шарль Журден и американец Кайлер Филлипс.

Основной кард

Гилберт Бернс (22-9) — Майк Малотт (13-2-1)

Чарльз Журден (17-8-1) — Кайлер Филлипс (12-4)

Мандел Налло (14-3) — Джай Герберт (13-6-1)

Жасмин Ясудавичус (14-4) — Карин Силва (19-6)

Тиаго Мойзес (19-9) — Гейдж Янг (10-3)

Деннис Бузукья (12-5) — Марсио Барбоза (17-2)

Предварительный кард

Джульен Лебланк (10-2) — Роберт Валентин (10-6)

Таннер Бозер (22-10-1) — Гекхан Саричам (11-2)

Мелисса Кроден (7-2) — Дарья Железнякова (10-2)

Митч Рапосо (10-3) —Аллан Насименто (22-6)

Джей-Джей Олдрич (14-7) — Джейми-Лин Хорт (9-2)

Джон Кастанеда (21-8) — Марк Вологдин (12-4-1)

Джейми Сираж (14-3) — Джон Яннис (9-4)

Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night Бернс — Мэлотт

Турнир в полном объеме показывают платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» с сайтом matchtv.ru (на платной основе). Старт трансляции — в 0.00 19 апреля.

Главный кард также в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — в 3.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night в Виннипеге можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.