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Улберг потерял чемпионский пояс UFC

Павел Лопатко

Новозеландский боец Карлос Улберг рассказал, что потерял свой чемпионский пояс после победы на турнире UFC 327.

«Я потерял пояс, братан. Изначально после победы план был не пить. Но вы знаете, как это бывает, правда? Сначала кто-то дает тебе шампанское отпраздновать. Потом одно ведет к другому, и ты уже пьешь шоты», — цитирует 35-летнего спортсмена Fox Sports.

Улберг надеется, что пояс найдут до того, как он отправится в Лас-Вегас на дальнейшее обследование колена у местных медиков. Затем он планирует провести время в UFC, прежде чем вернуться в Новую Зеландию к семье.

Карлос Улберг.Австралия и Новая Зеландия выиграли 20-й титул UFC. По победам на миллион населения они круче России и США

«Я не хотел таскать пояс с собой, так что думаю, он все еще там, в квартире, где-то. Наверное, кто-то из парней спит с ним в обнимку», — сказал Улберг.

В главном бою турнира UFC 327, который прошел в Майами, Улберг нокаутировал в первом раунде экс-чемпиона Иржи Прохазку. В начале поединка спортсмен неудачно приземлился и травмировал правое колено. Он с трудом передвигался по октагону, при этом сильно хромая.

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Карлос Улберг
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