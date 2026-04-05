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5 апреля, 03:00

Ренато Мойкано — Крис Данкан: трансляция боя UFC Fight Night

Ренато Мойкано и Крис Данкан проведут поединок на UFC Fight Night 272 5 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ренато Мойкано.
Фото Global Look Press

Бразильский боец Ренато Мойкано и шотландец Крис Данкан проведут поединок в легком весе на турнире UFC Fight Night 272 в ночь с 4 на 5 апреля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (США). Главный бой ожидается около 5.30 по московскому времени (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Мойкано — Данкан

Трансляцию боя Мойкано — Данкан можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального канала).

Результат боя Мойкано — Данкан можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Рекорд 36-летнего Мойкано в ММА — 20 побед, семь поражений и одна ничья. На счету 32-летнего Данкана рекорд — 15 побед и два поражения.

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Крис Данкан
Ренато Мойкано
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