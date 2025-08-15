«Кинопоиск» покажет новый, девятый сезон «Претендентской серии Даны Уайта» с участием пяти бойцов из России

Эпизоды будут выходить в онлайн-кинотеатре эксклюзивно каждую неделю до 16 октября.

На «Кинопоиске» стартовал эксклюзивный показ девятого сезона реалити-шоу «Претендентская серия Даны Уайта» (Dana White Contender Series). Для российской аудитории девятый сезон «Претендентской серии Даны Уайта» на «Кинопоиске» озвучат комментаторы Давид Багдасарян и Олег Володин. Пользователям также доступна оригинальная аудиодорожка.

Турниры шоу являются площадкой для талантливых бойцов смешанных единоборств и возможностью получить контракт в главном ММА-промоушене мира. В новом сезоне пятеро бойцов представляют Россию, еще пятеро хорошо известны аудитории в СНГ.

Турниры проходят каждую неделю на арене UFC Apex, после завершения которых спортсмены, сумевшие произвести впечатление на руководителя промоушена Дану Уайта, получают контракт с лигой. Всего будет показано десять эпизодов шоу, а финальный эпизод будет доступен в онлайн-кинотеатре 16 октября.

В первом турнире нового сезона приняли участие двое бойцов среднего веса из России. Байсангур Сусуркаев принял бой на коротком уведомлении и довел свой идеальный рекорд до девяти побед (9-0), нокаутировав ударом в корпус Муртазу Талха Али (7-1). Сусуркаев стал одним из бойцов, получившим контракт с лигой. Юрий Панферов (8-1) также победил в бою против чилийца Криса Эверта. Для Панферова выступление в DWCS стало уже вторым в карьере, в 2023-м году боец уступил Торрезу Финни.

В предстоящих эпизодах нового сезона «Претендентской серии Даны Уайта» также выступят россияне Иван Гниздицкий (6-0, полутяжелый вес), Сайгид Изагахмаев (22-2, полусредний вес) и Рашид Вагабов (13-2, наилегчайший вес).

Опытный боец Изагахмаев — протеже Хабиба Нурмагомедова, ранее выступал в промоушенах Fight Nights, One FC, UAE Warriors и Karate Combat. На счету спортсмена из Махачкалы 12 побед приемами и четыре — нокаутом, включая яркое выступление против Шиньи Аоки, легенды японских ММА.

Бой в полулегком весе проведет уроженец Ростова непобежденный Давид Мгоян (7-0, Армения, полулегкий вес), а в полутяжелом весе выступит Абдул-Рахман Яхъяев (6-0), представляющий Турцию.

Также за возможность попасть в UFC поборются тяжеловес из Узбекистана Азамат Нуфтилаев (17-1-1) и представитель полулегкой весовой категории Муртазали Магомедов (9-0) из Кыргызстана.