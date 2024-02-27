Брайан Ортега вошел в топ-3 рейтинга полулегкого веса UFC

Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (16-3) поднялся на одну строчку в рейтинге полулегкого веса и теперь занимает третью позицию, сместив своего прошлого оппонента Яира Родригеса (16-5) на четвертое место.

Пятое место в рейтинге занимает россиянин Мовсар Евлоев (18-0), второе — Макс Холлоуэй (25-7), первое — Александр Волкановски (26-4).

Ортега победил Родригеса в турнире UFC Fight Night 237, который состоялся 24 февраля в Мехико, Мексика.