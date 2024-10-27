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27 октября, 23:19

Магомед Магомедов: «Чимаев показал чемпионский уровень»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный тренер и менеджер бойцов Магомед Магомедов оценил выступление Хамзата Чимаева на турнире UFC 308.

«Очень рад за Хамзата. Хотелось посмотреть на него все пять раундов, потому что надо морально и физически готовиться к титульному бою. Хотелось бы посмотреть на него все раунды, как он дыши борется и бьет, но я рад, что он быстро все это сделал, потому что не хотел нервничать все пять раундов. Все-таки я болел за Хамзата. Уиттакер 12 лет уже в UFC и года четыре-пять был такой же как Хамзат. Глаза у него горели. Хамзат показал уровень чемпионский и что у него все есть, чтобы драться за пояс», — приводит слова Магомедова Vprognoze.ru.

26 октября в соглавном поединке турнира UFC 308 в Абу-Даби Чимаев победил защемлением шеи в первом раунде австралийца Роберта Уиаттакера и стал претендентом на чемпионский титул в среднем весе.

Источник: Vprognoze.ru
Магомед Магомедов
Хамзат Чимаев
UFC
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