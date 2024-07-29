Президент Naiza поделился мнением о подписании Мокаева

Президент Naiza Нурбек Карабала отреагировал на слова главы UFC Даны Уайта, который сообщил, промоушен не будет продлевать контракт с британским бойцом дагестанского происхождения Мухаммадом Мокаевым.

«Не знаю, какие условия хочет Мокаев от лиг из региона СНГ, но у него будет возможность подписаться и в другие организации. Если наилегчайшего дивизиона в PFL нет, добро пожаловать к нам. Хотя можно предположить, что он поднимется на дивизион выше, чтобы оказаться в PFL», — сказал Карабала MMA.Metaratings.ru.

Мокаев в последний раз выходил в октагон против Манеля Капе 28 июля на турнире UFC 304 в Манчестере. В этом поединке он одержал победу единогласным решением судей.