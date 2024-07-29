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Сегодня, 11:16

Бадаев назвал возможные причины отказа UFC подписывать контракт с Мокаевым

Давид Хачатрян
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев считает, что поводом для непереподписания контракта UFC с Мухаммадом Мокаевым (13-0) могли стать его высказывания о Палестине и жесткие условия во время переговоров.

«Чем могли [UFC] быть недовольны? — начал Бадаев на своем YouTube-канале. — Вероятно, это повышенные финансовые аппетиты, возможно, жесткий язык в переговорах со стороны команды Мокаева, то, что могло не понравиться, или, возможно, какие-то условия ставили. Ну и последнее, наверное, это политический аспект.

Мы знаем, что Мухаммад Мокаев рьяно поддерживал Палестину в их конфликте с Израилем. И, возможно, сделал это слишком явно и больше, чем могли бы ему позволить. Понятно, что и Чимаев, и Белал Мухаммад, кстати, новоиспеченный чемпион UFC, и Ислам Махачев высказывались о Палестине, но так открыто, так рьяно и так настойчиво, вероятно, никто это не делал. И в таком количестве из раза в раз.

Вероятно, этот момент тоже повлиял политически. Неугодным стал Мокаев, тем более проживает он в Англии, выступает в Англии, в США. А ни для кого не секрет, что именно эти две страны поддерживают Израиль в конфликте с Палестиной. И кто-то даже скажет, что они стали инициаторами данного конфликта. Поэтому довольно опасная ситуация, такая щепетильная, и, наверное, нежелательно бойцам снова и снова обсуждать это, а Мокаев обсуждал.

Поэтому, скорее всего, что-то из этого. Ничего другого быть не может. Скучный стиль и инцидент с Кейпе, наверное, нет. А вот трудности в переговорах, вероятно, какой-то жесткий диалог и политическая ситуация с поддержкой Палестины — это могло повлиять».

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29–28, 29–28, 30–27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Мухаммад Мокаев
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