Пратес считает Махачева фаворитом в поединке с Делла Маддаленой

Боец UFC Карлос Пратес рассказал, кого считает фаворитом в поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.

«Как по мне, фаворит — Ислам, но Джек показал за последние два года, что сильно вырос как боец. У него действительно хорошие навыки, он продемонстрировал это в бою с Белалом Мухаммадом. Он умеет защищаться от проходов в ноги, и я считаю, что он победит судейским решением, но это будет очень тяжелый бой», — сказал Пратес в подкасте журналисту Ариэлю Хельвани.

Бой состоится состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

За карьеру Махачев одержал 27 побед и потерпел 1 поражение. На счету Маддалены 18 побед и 2 поражения.