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Пимблетт — о возможном бое с Топурией: «Я у него выиграю досрочно»

Сергей Ярошенко

Боец UFC, выступающий в легком весе, Пэдди Пимблетт прокомментировал потенциальный бой против чемпиона дивизиона Илии Топурии.

«Я у него выиграю досрочно. Это не продлится пять раундов. Финиширую его. Он лучший боксер, чем я, и все. Но мы не боксируем, мы занимаемся MMA. Я буду бить его ногами по всей клетке, а когда он попытается наброситься, я свалю его и либо буду бить локтями по голове до неузнаваемости, или задушу его», — приводит слова Пимблетта Evening Standard.

На счету 30-летнего британца 23 победы и три поражения в ММА. У 28-летнего испанца — 17 побед и ни одного поражения.

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Илия Топурия
Пэдди Пимблетт
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