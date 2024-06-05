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5 июня, 23:48

Царукян объяснил, от чего зависит назначение даты титульного боя против Махачева

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Арман Царукян.
Фото Global Look Press

Армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян объяснил, от чего зависит дата его титульного поединка UFC в легком весе против россиянина Ислама Махачева.

«Наш бой еще не подтвержден. Думаю, UFC хочет подождать, пока пройдет поединок между Эдвардсом и Мухаммадом. И после этого решат, где и когда пройдет наш бой. Сейчас у UFC есть проблема с главным боем турнира в Абу-Даби в октябре. Если Чимаев победит Уиттакера, он может возглавить турнир в Абу-Даби, а мы с Махачевым подеремся в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» в ноябре. Если Хамзат проиграет, мы, вероятно, будем драться в октябре. Потому что промоушену нужен мусульманский боец в Абу-Даби», — заявил Царукян The MMA Hour.

Царукян (22-3) впервые подрался с Махачевым в апреле 2019 года на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением судей.

В минувшие выходные Махачев досрочно выиграл американца Дастина Порье, применив удушающий прием в пятом раунде. 32-летний уроженец Дагестана успешно провел третью защиту титула в легком весе.

Арман Царукян
Ислам Махачев
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