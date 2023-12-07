Поне считает, что Акимжан может попасть в UFC

Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан может попасть в UFC, заявил французский файтер Джейсон Поне.

«Думаю, что по урону, нанесенному оппоненту, и точным ударам я был далеко впереди. Так что не понимаю, почему один из судей отдал победу ему... Да, я удивлен раздельным решением. Жасулан остается все таким же хорошим бойцом, но у нас был хороший план на этот бой. Есть ли после этого поражения у казахстанца шансы попасть в UFC? Теперь оказаться там стало проще, потому что этот промоушн проводит много турниров, и я думаю, что самое сложное — это остаться там, а затем дойти до Топ-10 или пояса. Думаю, что, конечно, он может попасть в UFC — но после поражения это будет уже другая история. Однако хорошая новость в том, что все мы можем становиться лучше — и мой соперник наверняка вернется более сильным», — приводит слова Поне Legalbet.kz.

На счету Поне 24 победы, 15 проигрышей и ничья в ММА. У Акимжана — 10 выигрышей и три поражения. В СМИ называли казахстанца кандидатом на переход в UFC.