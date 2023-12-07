Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:26

Поне считает, что Акимжан может попасть в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан может попасть в UFC, заявил французский файтер Джейсон Поне.

«Думаю, что по урону, нанесенному оппоненту, и точным ударам я был далеко впереди. Так что не понимаю, почему один из судей отдал победу ему... Да, я удивлен раздельным решением. Жасулан остается все таким же хорошим бойцом, но у нас был хороший план на этот бой. Есть ли после этого поражения у казахстанца шансы попасть в UFC? Теперь оказаться там стало проще, потому что этот промоушн проводит много турниров, и я думаю, что самое сложное — это остаться там, а затем дойти до Топ-10 или пояса. Думаю, что, конечно, он может попасть в UFC — но после поражения это будет уже другая история. Однако хорошая новость в том, что все мы можем становиться лучше — и мой соперник наверняка вернется более сильным», — приводит слова Поне Legalbet.kz.

На счету Поне 24 победы, 15 проигрышей и ничья в ММА. У Акимжана — 10 выигрышей и три поражения. В СМИ называли казахстанца кандидатом на переход в UFC.

Источник: https://legalbet.kz/news/16372221/
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
«Пытаюсь быть Ови». Кучеров установил клубный рекорд и принес «Тампе» еще одну победу!
Три человека пострадали при стрельбе в школе в Брянске
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в брянской школе
Стали известны подробности стрельбы в школе в Брянске
Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC разрабатывает бой Гилберта Бернса и Джека Делла Маддалены на UFC 299

Кормье хочет увидеть претендентский бой между Царукяном и Порье

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости