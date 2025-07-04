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Магомедов: «Усман Нурмагомедов заменит Махачева в легком весе UFC»

Ана Горшкова
Корреспондент

Российский тренер и менеджер Магомед Магомедов выразил уверенность, что Усман Нурмагомедов в следующем году станет бойцом UFC.

«Он заменит Ислама Махачева в 70 кг. Хабиб Нурмагомедов всегда выращивает нового человека в том весе, где уже лидирует его боец, чтобы была замена. К этому он ведет Усмана. И Усман, скорее всего, проведет один бой в PFL, а в конце года у него закончится контракт с лигой. Пойдут переговоры с UFC. Ему дадут соперника из топ-10. Возможно, Джастина Гейджи. Нурмагомедов его пройдет и будет драться за пояс. Но и других ребят из топ-5 забывать нельзя», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Нурмагомедов последний раз выходил в клетку против Пола Хьюза в январе 2025 года на турнире PFL. Россиянин одержал победу решением большинства судей и защитил титул Bellator в легком весе. На его счету 19 побед и ни одного поражения. Один бой признан несостоявшимся.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Магомед Магомедов
Усман Нурмагомедов
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