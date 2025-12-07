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Двалишвили о поражении от Яна: «Я не хотел бороться и драться скучно. Сегодня он был лучше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Global Look Press

Грузинский боец Мераб Двалишвили поделился эмоциями после поражения от россиянина Петра Яна в главном поединке UFC 323.

Россиянин выиграл единогласным решением судей.

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Петр Ян победил Мераба Двалишвили и снова чемпион! Онлайн-трансляция UFC 323

«Я пытался дать зрелище и проиграл бой. У него был лучше план. Поздравления ему, но я хочу реванш. Мне всегда тяжело делать [вес] 135 фунтов, поскольку я гоняю по своему методу. не доверяю диетологам. Я не хочу искать отговорки. Я пытался драться зрелищно, все довольны — это самое главное. Я не хотел бороться, драться скучно. Я хотел драться с ним, и сегодня он был лучше», — сказал Двалишвили в октагоне.

Ян взял у Двалишвили реванш — предыдущий поединок соперников в марте 2023 года завершился победой грузина единогласным решением судей.

Теперь на счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.

ММА UFC: Двалишвили — Ян
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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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