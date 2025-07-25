Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — Марк-Андре Барио: время начала боя UFC и где смотреть трансляцию

Российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) проведет бой в среднем весе против Марка-Андре Баррио из Канады на UFC on ABC 9 в субботу, 26 июля. Вечер ММА состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало поединка Магомедов — Баррио — ориентировочно в 22.45 по московскому времени.

ММА UFC: Магомедов — Баррио

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

Турнир UFC on ABC 9 в полном объеме покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Основной кард можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по платной подписке). Трансляция начнется в 21.00 мск.

31-летний россиянин в карьере провел 16 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На счету 35-летнего канадского бойца в ММА — 17 побед и девять поражений.