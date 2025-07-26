Петр Ян — Маркус Макги: трансляция боя на турнире UFC в Абу-Даби

Петр Ян проведет бой с Маркусом Макги на UFC в Абу-Даби

Российский боец Петр Ян и американец Маркус Макги проводят поединок в легчайшем весе на турнире UFC on ABC в субботу, 26 июля. Бой является соглавным событием вечера в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Ян — Макги

Где смотреть бой Ян — Макги на UFC в Абу-Даби

Бой между Яном и Макги, как и все поединки главного карда UFC on ABC, в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, официальное приложение UFC Fight Pass, а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в ретрансляции эфира федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC в Абу-Даби. Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

Статистика перед боем Ян — Макги на UFC в Абу-Даби

Петру Яну — 32 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 18 побед и пять поражений. Предыдущим соперником Петра был бразилец Дейвисон Фигейреду в рамках UFC Fight Night 248 23 ноября 2024 года. Россиянин победил единогласным решением судей.

Маркусу Макги — 35 лет. В профессиональной карьере Маркус одержал 10 побед и потерпел 1 поражение. Предыдущее появление Макги в клетке — 16 ноября 2024 года на турнире UFC 309. Тогда американец единогласным решением судей победил соотечественника Джонатана Мартинеса.