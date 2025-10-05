Бокс/ММА
Сегодня, 10:20

Петр Ян готов провести реванш с Двалишвили в декабре

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боец Петр Ян готов провести бой против грузина Мераба Двалишвили в декабре 2025 года, сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

«Петр будет готов в декабре», — цитирует Абдрахманова ТАСС.

5 октября Двалишвили единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легчайшем весе. После поединка Двалишвили заявил, что готов провести реванш с Яном в декабре.

В марте 2023 года Двалишвили победил Яна на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе единогласным решением судей.

Источник: ТАСС
