Петр Ян готов провести реванш с Двалишвили в декабре

Российский боец Петр Ян готов провести бой против грузина Мераба Двалишвили в декабре 2025 года, сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

«Петр будет готов в декабре», — цитирует Абдрахманова ТАСС.

5 октября Двалишвили единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легчайшем весе. После поединка Двалишвили заявил, что готов провести реванш с Яном в декабре.

В марте 2023 года Двалишвили победил Яна на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе единогласным решением судей.