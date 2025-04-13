Волкановски победил Лопеса и вернул себе чемпионский пояс UFC

Австралийский боец Александр Волкановски одержал победу над бразильцем Диего Лопесом в главном поединке на UFC 314.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой австралийца единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46). Волкановски вернул себе пояс чемпиона UFC в полулегком дивизионе, от которого ранее отказался Илия Топурия.

Теперь на счету 36-летнего Волкановски 27 побед при четырех поражениях в ММА. В активе 30-летнего Лопеса 26 побед и семь поражений на профессиональном уровне.