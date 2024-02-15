Двалишвили: «О'Мэлли вел себя задиристо и постоянно говорил всякую дрянь»

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили рассказал, почему украл куртку у Шона О'Мэлли.

«Когда мой друг Стерлинг стал чемпионом, а О'Мэлли пришел в октагон из ниоткуда, он неожиданно повел себя очень задиристо и постоянно говорил всякую дрянь. Я подошел туда и стащил его куртку. Я оказался там, чтобы сделать шоу, но не хотел делать ничего плохого. Просто я стащил его куртку и посмеялся над ним с этой курткой. Но это было тогда, а в другой раз мы встретились в UFC Perfomance Institute и пожали друг другу руки», — приводит слова Двалишвили MMA.Metaratings.ru.

Американец О'Мэлли (17-1) в августе 2023 года на турнире UFC 292 в Бостоне победил техническим нокаутом во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга (23-4) и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Во время стердауна перед этим боем Двалишвили похитил куртку Шона.