Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

15 февраля, 20:21

Двалишвили: «О'Мэлли вел себя задиристо и постоянно говорил всякую дрянь»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили рассказал, почему украл куртку у Шона О'Мэлли.

«Когда мой друг Стерлинг стал чемпионом, а О'Мэлли пришел в октагон из ниоткуда, он неожиданно повел себя очень задиристо и постоянно говорил всякую дрянь. Я подошел туда и стащил его куртку. Я оказался там, чтобы сделать шоу, но не хотел делать ничего плохого. Просто я стащил его куртку и посмеялся над ним с этой курткой. Но это было тогда, а в другой раз мы встретились в UFC Perfomance Institute и пожали друг другу руки», — приводит слова Двалишвили MMA.Metaratings.ru.

Американец О'Мэлли (17-1) в августе 2023 года на турнире UFC 292 в Бостоне победил техническим нокаутом во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга (23-4) и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Во время стердауна перед этим боем Двалишвили похитил куртку Шона.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
3
1
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Знаменитый сценарист Ряшенцев отреагировал на приговор Промеса
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Двалишвили пожелал Петру Яну победить Сонга Ядонга

Коста: «Мне не нравится Хамзат, он фальшивый»
Новости
RSS RSS
Все новости