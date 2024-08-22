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Сегодня, 11:16

О'Мэлли высмеял Двалишвили, назвав два «самых ярких момента» в его карьере

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли (17-1) написал в соцсети X, что два самых ярких момента в карьере первого номера рейтинга в легчайшем весе Мераба Двалишвили (17-4) связаны с ним.

«Два самых ярких момента в карьере Мераба:

1. Я позволил ему подержать мою куртку.

2. Он получил рассечение перед тем, как драться со мной», — написал О’Мэлли.

В комментариях пользователь сети заметил: «Неправда. Когда Мераб прыгнул головой в лед — это был его пик», на что О’Мэлли ответил: «Черт, а это правда».

О’Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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