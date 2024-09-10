О'Мэлли рассказал, как 7 дней жил на диване своего тренера

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17–1) заявил, что он скопил деньги и отправился из родной Монтаны в Аризону, где познакомился со своим тренером Тимом Уэлчем.

«Я понимал, что не смогу стать профессиональным бойцом и зарабатывать на жизнь таким образом, чтобы достичь всего, чего я хотел, живя в Монтане, – приводит слова О'Мэлли Sherdog. – У меня было 2000 долларов, и я работал в Spring Meadow Resources. Это был групповой дом на восемь умственно отсталых взрослых.

Я водил автобус, который отвозил их на работу, и включал им Radiohead через маленький динамик. По сути, я был стендап-комиком, который ездил по городу, разговаривал с ними, помогал им найти продукты и так далее.

Проработав там, наверное, около года, я накопил 2000 долларов, расплатился за свой Nissan Ultima 2006 года, чтобы не иметь никаких счетов. И вот, собрав 2000 долларов, я отправился в Аризону.

Я провел на его [Уэлча] диване, на неудобном футоне, семь дней. Это был один из самых худших, но и самых лучших опытов в моей жизни. Каждый день, когда я ходил в спортзал, мне доставалось по полной. К тому же я тогда еще и курил».

О’Мэлли и Мераб Двалишвили (17-4) подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.