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Сегодня, 22:30

UFC 306: дата и место проведения боев турнира

Шон О'Мэлли и Мераб Двалишвили подерутся на UFC 306
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Шон О&amp;#039;Мэлли.
Фото Getty Images

Турнир по ММА UFC 306 состоится в ночь с 14 на 15 сентября. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Прелимы начнутся в 2.30 мск, основной кард стартует в 5.00 мск.

В главном событии вечера состоится титульный бой в легчайшем весе между действующим чемпионом дивизиона Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили. В соглавном поединке также запланирован бой за титул в наилегчайшей весовой категории между Алексой Грассо и бывшей чемпионкой UFC Валентиной Шевченко.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 306 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

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Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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