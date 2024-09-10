UFC 306: дата и место проведения боев турнира

Турнир по ММА UFC 306 состоится в ночь с 14 на 15 сентября. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Прелимы начнутся в 2.30 мск, основной кард стартует в 5.00 мск.

В главном событии вечера состоится титульный бой в легчайшем весе между действующим чемпионом дивизиона Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили. В соглавном поединке также запланирован бой за титул в наилегчайшей весовой категории между Алексой Грассо и бывшей чемпионкой UFC Валентиной Шевченко.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 306 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

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