О'Мэлли и Двалишвили сцепились из-за тренера: «Он тебя убьет!»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17–1) и первый номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) вступили в словесную перепалку из-за тренера О'Мэлли Тима Уэлча. Двалишвили заявил, что даст Уэлчу пощечину, если увидит его.

«Если у тебя с ним возникли проблемы, то вам и следует их решать, – ответил О'Мэлли. – Он готов с тобой подраться, если ты этого хочешь. Но после боя ты можешь попробовать дать ему пощечину. Мой тебе совет: попробуй так и сделать! Это будет весело! Удачи тебе!».

Затем американский боец грузинского происхождения сказал, что если и подерется с Уэлчем, то только на улице, на что О'Мэлли заявил: «Подерись с ним на улице. Я с удовольствием посмотрю на это. Ты хочешь умереть? Он ведь тебя убьет!»

Поединок между О'Мэлли и Двалишвили официально не анонсирован. Тем не менее ряд источников сообщают, что бой состоится 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.