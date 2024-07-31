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Мокаев: «Я вернусь раньше, чем вы ожидаете!»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Мухаммад Мокаев (13-0) поблагодарил UFC за то, что предоставили ему возможность сразиться с лучшими бойцами мира.

«4-0 в поединках с соперниками, входящими в рейтинг! Серия из 37 побед! Я никогда не избегал боя, никогда не имел проблем с весогонкой, никогда не отказывался от боя. Я вернусь раньше, чем вы ожидаете!

Благодарю UFC за то, что предоставили мне возможность сразиться с лучшими бойцами мира на крупнейшей платформе в сфере смешанных единоборств! Альхамдулиллах! В любой ситуации это делает меня еще более сильным! Спасибо всем верным болельщикам!» — написал Мокаев в соцсети X.

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Мухаммад Мокаев
UFC
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